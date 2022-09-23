ضبط كميات كبيرة من شيكولاتة الرجيم مجهولة المصدر في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة الرقابية بإدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين ببورسعيد بقايدة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية ومحمد إبراهيم مدير إدارة التجارة، حملة برئاسه صابر الليلى رئيس الرقابة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية، لضبط ومراقبة هذه السلع مجهولة المصدر.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 400 قطعة شيكولاته طاقة بدون فواتير دالة علي صحة مصدرها حيث ان معظم الشركات لا تدرج نسب المكونات الحقيقية للمنتج على العبوة مثل نسبة الكافيين، إذ إنّ تلك المنتجات تحتوي على نسب عالية تفوق احتياجات الجسم اليومية، ما يشكل خطراً على صحة الإنسان، للأضرار البالغة التي تحدثها هذه المنتجات مثل: – زيادة نوبات الغضب والهياج العصبي– قرحة المعدة اضطرابات حركة عضلة القلب، التعب الغير مُبرر- إعياء- الجفاف- إسهال- صداع.﻿



وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









