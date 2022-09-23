رفع 1700 حالة إشغال فى حملة بحدائق الأهرام

كتبت - مرام محمد

شنت إدارة الإشغالات بالاشتراك مع شرطة المرافق بحدائق الأهرام، حملات على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم المخالفة للتعليمات، بشوارع الصفا والمروة والمنشية نطاق القطاع الشمالى وشارع السيسي نطاق القطاع الجنوبي؛ في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات، وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1700 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الإشغالات، حيث تم إزالة الأرصفة المخالفة لتعديها على خط التنظيم ورفع جميع أشكال التعديات على الطريق العام ورفع جميع الحواجز الحديدية من الشوارع لتسيير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات ورفع كافة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، كما تم إيقاف أعمال مخالفة وتكسير حوائط لعقار بشارع ناصر من شارع المنشية الطوابق وسحب المعدات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام قطاع هضبة الأهرام، بشن حملات صباحية ومسائية على شارع الجيش ومنطقة التجنيد وبوابة حورس، تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات من المقاهي والمطاعم المخالفة ورفع إشغالات الباعة الجائلين، ومصادرة 90 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الهضبة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم 37 قطعة ص ومصادرة كافة المواد المستخدمة، كما تم مصادرة 4 موتوسيكلات دليفري مخالفة بدون لوحات معدنية ورفع محتويات بلاي ستيشن مخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تمت أعمال الإزالة الفورية وتكسير حوائط غرف بجراجات مخالفة للمخالفين، وكذلك إزالة سلم مقام بالمخالفة بالعقار رقم 42 قطعة "أ" وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



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