اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. خطة شاملة لتطوير "الحديقة الدولية" ولا صحة لبيعها (إنفوجراف)

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:25 م
خليك واعى.. خطة شاملة لتطوير "الحديقة الدولية" ولا صحة لبيعها (إنفوجراف) خطة شاملة لتطوير "الحديقة الدولية"

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بعد تداول العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة في الفترة الماضية، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

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خليك واعى

الحديقة الدولية

حقيقة تجريف الحديقة الدولية

حقيقة صور تجريف الحديقة الدولية



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