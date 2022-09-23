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خليك واعى.. الدراسة فى موعدها 1 أكتوبر المقبل "إنفوجراف"

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:38 ص
خليك واعى.. الدراسة فى موعدها 1 أكتوبر المقبل "إنفوجراف" العام الدراسى الجديد

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على أن الدراسة تبدأ 1 أكتوبر المقبل فى المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها.

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
خليك وااعى
خليك واعى
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
- بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

التربية والتعليم

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