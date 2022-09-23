خليك واعى.. الدراسة فى موعدها 1 أكتوبر المقبل "إنفوجراف"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على أن الدراسة تبدأ 1 أكتوبر المقبل فى المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها.

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.



خليك واعى

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.