اليوم السابع
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حسام صادق: التامين الصحى الشامل يولى اهتماما بالغا بالمنظومة السياحية بالأقصر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:07 م
حسام صادق: التامين الصحى الشامل يولى اهتماما بالغا بالمنظومة السياحية بالأقصر جانب من الملتقى
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن التأمين الصحي الشامل يعفى غير القادرين من سداد الاشتراكات وفقاً للقانون ويضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

وجاء ذلك خلال ندوة تثقيفية عقدت بغرفة المنشآت الفندقية بالأقصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عدم وجود سقف للإنفاق على المواطن بالمنظومة، وتابع: يتيح النظام مكاتب بالوحدات الصحية مخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة الإجراءات، كما يتيح التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص التي تم تسجيلها بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية من معامل ومراكز أشعة ومستشفيات وتوفير الأدوية التجارية حسب احتياج المريض ورؤية الرعاية الصحية.

وناشد المهندس حسام صادق ممثلي القطاعات السياحية بضرورة تسديد الاشتراكات والحرص علي الحصول علي الخدمات وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأشاد  المهندس حسام صادق بدور الحملات التوعوية والندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الاقصر لرصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين وسهولة الإجراءات والتوجيه وكيفية الاستفادة من الخدمات.

وقال إن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتقديم خدمة صحية عالية  الجودة، مضيفا أن الهيئة توفر كافة سبل التواصل مع المنتفعين لحل كافة مشكلاتهم مضيفا أن نسبة حل الشكاوى وصلت لأكثر  من 98% .

وشارك في الندوة كل من شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين و عمرو ذكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة والدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام فرع الاقصر والسيدة نعمه عطا وكيل وزارة السياحة بالاقصر والسيده اماني الشعولي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

الحضور فى الملتقى
الحضور فى الملتقى

 

الملتقى الثقافى للهيئة
الملتقى الثقافى للهيئة

 

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

 


التأمين الصحى الشامل

الاقصر

المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل



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