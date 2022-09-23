اليوم السابع
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جولة فى القلعة للمشاركين بمؤتمر الأوقاف.. ويؤكدون: مصر دولة ذات تاريخ عريق

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:00 م
جولة فى القلعة للمشاركين بمؤتمر الأوقاف.. ويؤكدون: مصر دولة ذات تاريخ عريق وفود الدول خلال زيارة القلعة
كتب ـ على عبد الرحمن

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نظمت وزارة الأوقاف، جولة ميدانية فى المتحف الحربي بالقلعة وجولة للمعالم الأثرية بها، للوقوف على جانب من تراثنا العظيم وحضارتنا العريقة، لعدد من المشاركين بالمؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)، الذي ينطلق بالقاهرة غدًا السبت.
 
واستمع الوفد لشرح تفصيلي حول جامع الناصر قلاوون وقصر وقلعة محمد علي وما تحويه هذه المنطقة من آثار شاهدة على مدى ما وصلت إليه العمارة المصرية من الروعة والجمال، كما زاروا المتحف الحربي أحد أبرز وأهم مزارات مصر، والذي يعد من أكبر وأعظم المتاحف العسكرية في العالم فهو أحد المتاحف المتخصصة بما يزخر به من أقسام ومعروضات تسجل الكثير من التاريخ المشرف للعسكرية المصرية، وعبقرية القائد المصري وقواتنا المسلحة الشامخة منذ عصور مصر القديمة والحقب التاريخية  المتتالية حتى العصر الحديث.
 
وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية وانبهارهم بهذه الأماكن التاريخية، وما رأوه فيها من تراث عظيم، وحضارة عريقة شاهدة على عظمة مصر في الماضي والحاضر، فمصر هي قبلة العلماء والأدباء والمفكرين في شتى بقاع الأرض، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه الجولة التاريخية المتميزة التي شاهدوا من خلالها تاريخ مصر العريق. 
 
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وفود الدول خلال زيارة القلعة 

 

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 خلال زيارة القلعة 

 

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جانب من الزيارة

 

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وفود الدول خلال زيارة القلعة 


مؤتمر الأوقاف

مؤتمر المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية

وزير الأوقاف

مسجد محمد على بالقلعة

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الأوقاف اون لاين



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