تفاصيل مقتل مسنة بالإسكندرية.. أسرتها: المتهم ضربها بخشبة على رأسها لسرقتها

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقى اليوم السابع أسرة مسنة عثر عليها مقتولة داخل الشقة محل سكنها فى منطقة محرم بك بالإسكندرية، على يد عاطل مقيم فى العقار المجاور لها من أجل سرقتها، وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

وقالت فردوس عبد الرحيم، شقيقة المجنى عليها "هانم عبدالرحيم" لليوم السابع، إنها تلقت اتصالا تليفونيا من نجل شقيقتها الصغرى، يفيد بأن المجنى عليها لا تجيب على الهاتف المحمول ولا التليفون الأرضى، مما دعانا للاتصال بالجيران ولا أحد يعلم سبب عدم ردها على التليفون، وبعد ذلك قمنا بالذهاب إلى شقتها وعند وصولها شاهدنا الشرطة وسيارة إسعاف أسفل المنزل.

وأضافت شقيقة المجنى عليها، أننا علمنا بعد ذلك أن شقيقتى توفيت بعد أن تم العثور عليها داخل الشقة مقتولة، وملقاة على السرير، وبها إصابات بالرأس.

وأوضحت نجلة شقيقها، أن الشرطة تمكنت من القبض على المتهم فى نفس يوم الواقعة، وأن المتهم يسكن فى العقار المجاور لعمتها، وأن يوم الحادث شاهدتها ملفوفة ومحمولة إلى سيارة الإسعاف قائلة إنها عاشت وحيدة وماتت وحيدة، وأنها كانت مريضة، ولا تستطيع الحركة بصفة مستمرة.

وأشارت إلى أن المتهم، اعترف بالواقعة فى التحقيقات، بأنه تسلل إلى الشقة من خلال شباك سلم العقار، وفتح الشراع ودخل الشقة وشاهدها على السرير وعند مشاهدتها تعدى عليها، بعصا خشبية وفتح الدولاب وسرق مقتنياتها، وقام ببيعها إلى أحد الأشخاص، وأضافت أنها كانت تتبرع للجمعيات الخيرية، وجميع أهالى المنطقة تحبها.

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحت فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل مسنة بشقتها بدائرة قسم محرم بك وسرقتها.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد ببلاغ مقتل سيدة تدعى " ه.ع.ع" 69 سنة داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة، يدعى "أ.ع.ال" عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب تسلله لشقة المجنى عليها لسرقتها وعند مشاهدته له قام بالتعدى عليها، على رأسها مستخدما عصا خشبية، واستولى على 3 ساعات يدوية، وعملات قديمة، ومصوغات ذهبية وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.



أبناء أشقائها يرون التفاصيل



أسرة المسنة