تعليم الغربية تفوز بالمركز الأول فى المسابقة الوطنية للمهارات

الغربية عادل ضرة

فازت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن وكيل الوزارة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية للمهارات WORLD SKILLS، والتي أقيمت تصفياتها أمس في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، في المجالات المختلفة.

وفاز الطالب محمد نجاح، بالمركز الأول جمهوري، والذي سوف يمثل مصر في سويسرا الشهر القادم، والمركز الرابع جمهوري للطالبة ندي وائل من مدرسه طنبارة الصناعية.

يذكر أن الغربية شاركت في المسابقة بتوجيهات المهندس فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وبإشراف فريد كمال، مدير وحدة تيسير الانتقال الي سوق العمل، و بهية الخواجة، مسئول ريادة الأعمال والابتكار. منذ بدايات شهر سبتمبر الماضي، وكانت البداية مع 144 طالب في المجالات المختلفة، وقد قام بالإشراف علي الطالب محمد نجاح في مجال الطهي، و أميمة الشال، ريادة الأعمال، الأستاذة مروة ناصف، القسم الفندقي، بدعم الأستاذة رضا عمارة، مديرة المدرسة.

كما شاركت مدرسة طنباره الصناعية، ويمثلها الطالبة ندي وائل، في مجال الموضة والملابس، بإشراف الأستاذة نورا إبراهيم، مع دعم مدير المدرسة الأستاذ اسماعيل ابو زيد.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة التهنئة لمدير عام التعليم الفني، وللطلاب الفائزين، وهيئة الإشراف، والمدارس والإدارات الفائزة، ومدير عام التعليم التجاري، ومدير عام التعليم الصناعي، على هذا الإنجاز، متمنيا لهم الفوز على المستوى الدولي.



