انعقاد الجمعيات العمومية فى مراكز شباب المحاميد قبلى وبحرى وأرمنت الحيط.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناءاً عليه تم إنعقاد الجمعية العمومية بمركز المحاميد قبلي التابع لإدارة شباب أرمنت، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبدالرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب أرمنت بقيادة أشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت رئيس اللجنة، وعضوية كل من هند عبد العظيم أحمد، وعبد الستار محمود أحمد، وأشرف أحمد سيد، ومنى عبد المنعم محمد أعضاء لجنة الإشراف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء جمعيات عمومية عادية أو التي بها بند إنتخاب.

كما تم إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب المحاميد بحري التابع لإدارة شباب أرمنت، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا، وبإشراف من إدارة شباب أرمنت بقيادة أشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت رئيس اللجنة الفرعية، وعضوية كل من أشرف عبد الحميد حسن وأحمد إبراهيم سيد أحمد والسيد أحمد عبد الكريم ومني عبد المنعم محمد أعضاء لجنة الإشراف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء جمعيات عمومية عادية أو التي بها بند انتخاب، وتم إنعقاد الجمعية العمومية بمركز أرمنت الحيط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء جمعيات عمومية عادية أو التي بها بند انتخاب.



انعقاد الجمعية العمومية بمركز ارمنت الحيط



انعقاد الجمعية العمومية بمركز المحاميد قبلي