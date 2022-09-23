اليوم السابع: كيف هزمت مصر فيروس سى؟ المبادرات الرئاسية قادت المعركة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: 4 ملايين مريض تم علاجهم بنسبة شفاء تجاوزت 6.98%.. 572 مليار جنيه تم تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة.. 1 مليون أفريقى مستهدف علاجهم ضمن مبادرة طموحة.. 12 شهرا مدة العلاج بفضل الأدوية الجديدة

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