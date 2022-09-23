الكشف على 1314 مواطن فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقنا

تابع الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية حاجر جبل هوّ التابعة لمركز نجع حمادى على مدار يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح تاوضروس، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 131 مواطن فى 8 تخصصات طبية بواقع " 262 حالة طب اطفال، 247 حالة جراحة العظام، 234 حالة الأمراض الباطنية، 168 حالة الأمراض النفسية والعصبية، 140 حالة جراحة الفم والاسنان، 105 حالة أمراض نساء وتوليد، 93 حالة جراحة عامة، 38 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 108 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة، تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 105 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

