الخوذة أمان.. أشياء يجب وضعها فى الاعتبار أثناء اختيار غطاء الرأس المناسب

كتبت إيناس البنا

يعد ارتداء خوذة للرأس من الأمر الهامة التي قد يتجاهلها البعض، ولكن غالبا ما يحاول الأشخاص التعامل مع الخوذات غير الملائمة أو التي لا تحتوي على حمالات أو المكسورة بالرغوة التي ليست جيدة ولا توفر حماية تذكر أو لا توفر حماية في حالة حدوث أزمات.

كيف تحمي الخوذة الرأس من الإصابة؟



الخوذة هي أداة واقية تمنع صدمة الدماغ نتيجة الاصطدام، في بعض الأحيان ، قد لا تكون الإصابة شديدة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات قد يصاب فيها المريض بكسر مفتوح في الجمجمة أو ارتجاج أو حركة متضاربة، حتى إصابة الرأس التي تبدو خفيفة يمكن أن تسبب ضررًا طويل الأمد لا يمكن إصلاحه أو تدهور معرفي أو مشاكل سلوكية أو اضطرابات في النوم أو مشاكل في التركيز.

وفقا لموقع " thehealthsite" تشير الدراسات إلى أن ارتداء الخوذة يمكن أن يقلل من خطر حدوث إصابات دماغية خطيرة لا رجعة فيها بسبب الاصطدام أو السقوط لأن التأثير غالبًا ما يتحمله الخوذة بدلاً من الدماغ أو الرأس، ومع ذلك ، لا يعرف الكثير من الناس الحاجة إلى اختيار الخوذة المناسبة.

لماذا من المهم اختيار الخوذة المناسبة؟



ارتداء الخوذة ليس المكان الذي تنتهي فيه الحرب ، يحتاج المرء إلى اختيار الخوذة المناسبة والقوية بما يكفي لمقاومة الصدمات، قم بتدوين النصائح التالية لاختيار الخوذة المناسبة:

- تختلف خوذات الأطفال والبالغين ولكنها ليست أقل أهمية

- امتلك خوذات منفصلة للدراجات والموتوسيكل

- اختر خوذة تناسبك جيدًا - تشعر بالراحة ولكنها دافئة ، ولا تتحرك في أي اتجاه ، وتجلس بشكل متساوٍ على الرأس، ولا تتحرك أو تسقط بسبب الرياح ، ويمكن تأمينها بحزام بشكل صحيح

- تذكر أنه ليست كل الخوذات مصنوعة من نفس الشيء

استبدل الخوذات بانتظام