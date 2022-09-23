وقال السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تشرفتُ اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى السيدة ماري سيّمون، الحاكم العام والقائد الأعلى لكندا، وذلك سفيراً لمصر لدى كندا.. أبدأ اليوم مهامي رسمياً في تعزيز العلاقات المصرية الكندية والدفع بها قدماً لآفاق أرحب".



واستقبلت الحاكم العام لكندا اليوم، أوراق اعتماد ستة سفراء لباراجواي وجورجيا، وإستونيا، فرنسا، وإثيوبيا، وقبرص، بجانب السفير المصري أحمد حافظ.



ويمتلك السفير أحمد حافظ سجلا دبلوماسيا حافلا؛ حيث خدم من قبل في البعثات الدبلوماسية المصرية في كل من واشنطن وتل أبيب ورام الله، بالإضافة إلى شغله منصب المتحدث باسم الخارجية المصرية، قبل توليه المسؤولية الحالية، محل السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الحالي للخارجية.