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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:54 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنيا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:55 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق فرعي بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار تصادم سيارة بتروسيكل بأحد الطرق الفرعيه بمركز بني مزار، شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 


مديرية الامن

حادث تصادم

بنى مزار

اخبار المنيا

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