إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق فرعي بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار تصادم سيارة بتروسيكل بأحد الطرق الفرعيه بمركز بني مزار، شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.
تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق فرعي بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الموضوعات المتعلقة
مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيومالجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:25 م
إصابة 3 أشخاص بعد تعرضهم لحادث مروري في دمياطالجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:14 م
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيومالجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:57 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة