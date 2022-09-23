 

منتخب مصر يعلن عن القميص الجديد قبل مباراة النيجر.. صور

أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن القميص الجديد المقرر أن يرتديه منتخب مصر فى مباراته الودية أمام النيجر مساء اليوم، الجمعة، وفى أول مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

 

ارتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس السورية إلى 75 قتيلا واستمرار عمليات البحث

ارتفع عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 75 شخصاً فيما يتلقى 20 شخصاً من الناجين العلاج في مشفى الباسل بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

 
 