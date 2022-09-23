نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، مُوضحةً أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

هبوط أسعار الذهب عالميًا.. واستقرارها فى مصر عند 1140 جنيهًا للجرام تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا عند نفس مستوى أمس، عقب تراجع محدود حوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1140 جنيها للجرام، في حين تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية 1653 دولار لتواصل الأسعار العالمية للذهب هبوطها بسبب ضغط ارتفاع أسعار الفائدة. المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وزير المالية لشركات سويدية: نجحنا فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2008