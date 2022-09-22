7.9 مليون راكب منقولين جواً بالشركات الوطنية عام 2020/ ‏2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020/2021 ومن أهم مؤشراتها بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً، وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 160 ‏طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57.5% بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام/ الاعمال العام 68 طائرة بنسبة 42.5%. ‏

وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات (الركاب، البضائع) للشركات الوطنية ‏بالمطارات 123.7 ألف رحلة عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66.1% بعدد رحلات 81.8 ‏ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41.9 ألف ‏رحلة بنسبة 33.9٪.‏

وبلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7.9 مليون ‏راكب عـام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55.1 % بعدد ركاب 4.4 مليون راكب بينما بلغ عدد الركاب 3.6 مليون راكب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 44.9٪.، وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109.6 ألف طن عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0.7 ألف طن بنسبة 0.7 % من إجمالي البضائع المنقولة.

وبلغ إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عام 2020 /2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88.1 % بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11.9 % من إجمالي المشتغلين.