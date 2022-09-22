7.9 مليون راكب منقولين جواً بالشركات الوطنية عام 2020/ ‏2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020/2021 ومن أهم مؤشراتها بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً، وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 160 طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57.5% بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام/ الاعمال العام 68 طائرة بنسبة 42.5%.
وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات (الركاب، البضائع) للشركات الوطنية بالمطارات 123.7 ألف رحلة عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66.1% بعدد رحلات 81.8 ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41.9 ألف رحلة بنسبة 33.9٪.
وبلغ إجمالى الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7.9 مليون راكب عـام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55.1 % بعدد ركاب 4.4 مليون راكب بينما بلغ عدد الركاب 3.6 مليون راكب بالقطاع الخاص بنسبة 44.9٪.، وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109.6 ألف طن عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0.7 ألف طن بنسبة 0.7 % من إجمالي البضائع المنقولة.
وبلغ إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عام 2020 /2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88.1 % بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11.9 % من إجمالي المشتغلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة