وزير الطيران: القطاع يشهد انطلاقة كبرى فى عهد الرئيس السيسى

أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى عن تقديره لكافة الجهود التي بذلها جميع العاملين بقطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية، من إنجاز المشروعات التنموية واستمرار دعم مسيرة القطاع التنموية.

وقال الفريق محمد عباس، في رسالة موجهة للعاملين: "الزميلات والزملاء أسرة الطيران المدنى، يسعدنى فى أول رسالة تواصل معكم أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والامتنان على مشاعر الود والتقدير التى غمرتمونى بها منذ تكليفى بمسئولية وزارة الطيران المدنى".

وأضاف وزير الطيران: " أود أن أبعث لكم جميعا تحية اعتزاز وامتنان على ما تبذلونه من جهد كبير وتفان وإخلاص للإرتقاء بقطاع الطيران المدني الذى يعد أحد دعائم التنمية للاقتصاد القومى المصرى، وحرصكم على استمرار تقدمه كى يحظى بمكانته الدولية التى يستحقها".

وقال وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والقدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعد محركا أساسيا لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز، وهو ما ظهرت آثاره واضحة بجهودكم المخلصة وتفانيكم فى العمل والعطاء وتحقيق الكثير للنهوض بقطاع الطيران المدنى الذي يشهد انطلاقة كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق لوطننا الغالى مصر.

وتابع وزير الطيران: "إننى أقدر طموحاتكم وتطلعاتكم بشأن غد أفضل؛ وأوكد لكم جميعا بأننا سنبني على ما تم ليكون القادم أفضل إن شاء الله بالعمل الجاد والجهد المخلص معا.. وهذا ما يجعلنا متفائلن بالمرحلة القادمة لإيماننا الراسغ بقدرتنا وجهودنا جميعا".

واختتم: "أود أن أشير الى أننا بصدد افتتاح الكثير من المشروعات التنموية وأعمال التطوير بقطاع الطيران المدني التى شيدتموها بسواعدكم وجهودكم المخلصة وستؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة".