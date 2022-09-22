جاء ذلك في كلمة ألقاها ويلسون زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب بمجلس النواب الأمريكي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

وشدد ويلسون، في كلمته، على أن مصر دولة حليفة وشريك اقتصادي وإقليمي مهم للولايات المتحدة، لافتا إلى أن بلاده أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري لمصر.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمار مصر في الابتكار واهتمامها بالابتكار الاقتصادي أدى إلى تطورات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، فضلا عن تقنيات وإنتاج الطاقة المتجددة.

وقدم النائب الأمريكي الشكر والتقدير لجهود السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن، وأعضاء السفارة المصرية في العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار تطوير علاقات الشراكة بينهما.

وتأتي كلمة النائب الأمريكي بعد أيام من مشاركته في الفعالية التي نظمتها السفارة المصرية بمكتبة الكونجرس للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولقائه بالسفير المصري على هامشها، وتأكيدهما المشترك على أهمية الاستمرار في دفع العلاقات المصرية ـ الأمريكية قدما في شتى المجالات في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والمتشعبة فيما بين الدولتين.