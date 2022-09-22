ميناء الصيد برشيد يتحول لساحة كرنفالات شعبية مع انطلاق مهرجان الموسيقى والغناء

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة انطلاق فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

وتحولت ساحة ميناء الصيد برشيد إلى كرنفالات شعبية تضم فنون التنورة والموسيقى والغناء، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الفنية لأشهر نجوم الطرب والغناء فى الوطن العربى.

كما تحولت بنايات ميناء الصيد برشيد إلى ديكورات طبيعية لمهرجان الموسيقى بعد إضاءتها بالألوان المختلفة إلى جانب المراكب المرابطة بالميناء الذى جارى تنفيذ أعماله النهائية وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وبدأت فاعليات مهرجان رشيد للغناء بالفنانة نسمة عبد العزيز عازفة المارميبا الشهيرة التى قدمت باقة من أشهر الألحان التى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، وكذلك الفنان مصطفى قمر الذى يشارك فى اليوم الأول من المهرجان .

شارك فى فاعليات المهرجان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وحازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وإيمان عبد الشافى مدير دار أوبرا دمنهور إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتقام فعاليات المهرجان على مدار 3 أيام فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، والفنانة نسمة محجوب وفرقتها وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.

ويشهد العيد القومي لمحافظة البحيرة هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والخطوات غير المسبوقة، كما يعد إقامة مهرجان الموسيقى بمدينة رشيد بمثابة رسالة للعالم للتعريف بهذه المدينة السياحية العريقة.