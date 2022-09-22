معسكر تدريبى لمناقشة أفكار الشباب حول المشروعات الخضراء بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد المعسكر التدريبى الأول ضمن مبادرة تحدى الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان "المستقبل الأخضر" ورش عمل تدريبية تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق المحتملة لمواجهة هذا التحدي، ومناقشة أفكار المشروعات الخضراء، النافعة للمجتمع بعدما استعرض المدربين خلال اليوم الأول من التدريب الآثار الضارة للتغيرات المناخية و خطورتها على استكمال خطة التنمية، معسكر تحدى الشباب تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 200 شاب وفتاة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، أن المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب المشروعات .

وتستهدف معسكرات تحدي الشباب بنسخته الثالثة" المستقبل الاخضر المرحلة العمرية من 16-24 سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة، تحدى الشباب، يأتى تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها الى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ،خطة تدريبية لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية، بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، بمراكز شباب مدينة دسوق، ومدينة بيلا، ومدينة كفر الشيخ، وقاعة إعداد القادة بالمديرية، تدريب محمد عبد العاطي، وهبة أبو العز، شريف السواق، وسهام البشبيشي، وحسن الدسوقي، منسق عام المبادرة بالمحافظة.



تدريبات تحدى الشباب فى نسختها الثالثة تناقش أفكار المشروعات الخضراء بمعسكر بكفر الشيخ



جانب من التدريب