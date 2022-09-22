اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين فى بورسعيد.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:31 ص
مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين فى بورسعيد.. صور مصادرة مكبرات صوت
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر، حملة، صباح اليوم الخميس، لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في نطاق المدينة.
 
أشار رئيس المدينة إلى أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد كثفت حملاتها المكثفة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت التى يستخدمها الباعة الجائلين، لما تسببه من إزعاج المواطنين.
 
وأكد على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى، وذلك ضمن خطة مجلس المدينة في القضاء على كافة مسببات التلوث لتصبح بورفؤاد خالية من التلوث بأنواعه المختلفة.
مصادرة المكبرات
مصادرة المكبرات

مصادرة مكبرات صوت
مصادرة مكبرات صوت
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مكبرات صوت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة