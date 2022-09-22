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محافظ كفر الشيخ يهنئ "آدم" الحاصل على المركز الأول بجائزة الدولة للمبدع الصغير

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:03 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ "آدم" الحاصل على المركز الأول بجائزة الدولة للمبدع الصغير تكريم الطفل أدم محمود رمضان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب آدم محمود رمضان، 11 سنة، الطالب بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وجائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال الأدب فرع القصة، والذى ألف 3 قصص.

 

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وهشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، الطفل آدم، اليوم الخميس، بدار الأوبرا المصرية، لحصوله على جائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال الأدب فرع القصة القصيرة، لتأليفه ثلاث قصص، طريقي للجمهورية وحلمي للعالمية، وآدم المغرور، وكريم لا يلعب معى.

 

تكريم ادم محمود من وزير الثقافة
تكريم ادم محمود من وزير الثقافة

 

تكريم أدم محمود رمضان
تكريم أدم محمود رمضان

 

جانب من تكريم الطفل المبدع
جانب من تكريم الطفل المبدع

 

مؤلفات أدم محمود رمضان
مؤلفات أدم محمود رمضان

 


كفر الشيخ

المبدع الصغير

قصص

دار الأوبرا

تعليم كفر الشيخ



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