"ماجدة" سيدة من الإسكندرية وفرت لها "حياة كريمة" ماكينة خياطة.. اعرف قصتها

الإسكندرية أسماء على بدر

استطاعت مبادرة حياة كريمة أن تجوب المحافظات وتخدم أبناء القرى المهمشين ومنهم أبناء محافظة الإسكندرية، خاصة فى المناطق الريفية البعيدة عن المدينة منها منطقة ريف المنتزه شرق الإسكندرية والتى كانت من القرى المهمشة البعيدة عن فى خدمات.

وقالت ماجدة ياقوت، إحدى السيدات المستفيدات من مبادرة حياه كريمة، إنها شاهدت فى القرية سيارة مخصصة لتعليم السيدات الحياكة وتوفير أهم فرصة عمل وتعليم الحرف اليدوية لتأهيل السيدات لسوق العمل، وبالفعل تقدمت للسيارة التابعة لمبادرة حياة كريمة وبدأت فى التدريب بعد ملء البيانات وفوجئت بالتواصل معها وإبلاغها بموعد التدريب.

وأضافت أن المبادرة غير مقتصرة على السيدات فقط ولكن هناك إمكانية لتعليم الرجال السباكة والحرف اليدوية لكى يواجهوا البطالة لذلك التحقت بها هى وزوجها.

وأشارت إلى أن المبادرة هى فرصة جيدة لأبناء الريف لكى يتعلموا الحرف خاصة السيدات لكى يستطيعوا فتح باب عمل لهن فى القرية دون الحاجة للخروج للعمل فمن خلال ماكينة الخياطة تستطيع أى سيدة العمل من منزلها والبيع لأبناء القرية وكسب الرزق لذلك وجهها الشكر للقائمين على المبادرة لما وفروا من فرص عمل لأبناء القرية بالكامل مطالبة باستمرار هذه المبادرات واستكمالها.

وقالت إن تعليمها الحياكة وتسليمها ماكينة خياطة سيفتح لها باب رزق كبير فى القرية وأصبحت الآن لديها عمل وتسطيع مساعدة اسرتها، وقالت إنها تحلم بأن مشروعها يكون مشغل خياطة تستطيع أن تعلم الفتيات الحياكة بالكامل وتفيد أبناء القرية حتى حياتهم تتغير للأفضل.