لافروف: واشنطن ترسل إشارات غير واضحة بشأن "ستارت"

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تلتقط إشارات متفرقة من واشنطن بخصوص استئناف الحوار بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".

وقال لافروف: "لقد تجمد الحوار الروسي الأمريكي بين الدول عمليا بسبب خطأ الولايات المتحدة، ومن المستحيل بشكل موضوعي الحفاظ على التواصل الطبيعي مع واشنطن، التي تعلن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا كهدف".

وأشار لافروف إلى أن هذا ينطبق أيضا على المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح.

وأضاف "بطبيعة الحال، نسجل بعض الإشارات المتفرقة من الإدارة الأمريكية وشخصيا من جو بايدن، فيما يتعلق باستئناف الحوار بشأن معاهدة ستارت، لكن ما زال مقصدها غير واضح".