ضبط راكب حاول تهريب كمية من التليفونات مرورًا بصالة الترانزيت.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب في صالة الترانزيت القادمين من السفر الدولي متجهين للمطارات الداخلية.

البداية عندما استوقف محمد زكريا طه مأمور الجمرك المعين للعمل بالصالة أحد الركاب القادمين علي الرحلة المصرية من دبي والمتجه إلي صالة الوصول الداخلي بمطار الغردقة، وبصحبته حقيبة هاندباج والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عدد من التليفونات المحمولة، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بمخاطبة شركة الطيران لإحضار الحقائب الكبيرة الخاصة بالراكب، وكلف مأمور الجمرك بتفتيشهم، مما اسفر عن ضبط 13 تليفون ماركة iPhone داخل الهاندباج فقط، وأمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 197 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.