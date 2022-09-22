"صحة قنا" تنظم قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بحاجر الجبل بقرية هو.. اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه من من منطلق حرص القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين ولاسيما قرى صعيد، تنظم صحة قنا قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بحاجر الجيل بقرية هو.
وأوضحت الوحدة المحلية، أن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية بإشراف أطباء من مديرية الصحة بقنا، بشكل مجانى مع توفير العلاج بحاجر الجبل فى قرية هو التابعة لمركز نجع حمادى.
وناشدت الوحدة المحلية بنجع حمادى، المواطنين بالتوجه إلى القافلة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والذهاب فى المواعيد المقررة حتى يستفاد أكبر عدد ممكن أبناء القرية.
"صحة قنا" تنظم قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بحاجر الجبل بقرية هو.. اليومالخميس، 22 سبتمبر 2022 10:00 ص
محافظة قنا
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه من من منطلق حرص القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين ولاسيما قرى صعيد، تنظم صحة قنا قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بحاجر الجيل بقرية هو.
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