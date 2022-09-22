سعر الدولار يترقب قرار البنك المركزى بشأن سعر الفائدة.. ويسجل 19.43 جنيه

يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي المصرى مساء اليوم الخميس بشأن سعر الفائدة، والذي من المقرر الإعلان عنه مساء اليوم، والمتوقع قيام المركزي المصرى برفع سعر الفائدة، تماشيا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكى برفع الفائدة على الدولار، لدعم الجنيه المصري الذي يعانى مثل باقي العملات العالمية من استمرار ارتفاع قيمة الدولار.

ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مساء أمس سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%، وعادة ما يعقب هذا القرار قيام معظم بنوك العالم برفع أسعار الفائدة على عملاتها في محاولة للحيلولة دون تدهور قيمة عملتها المحلية المرتبطة عادة بسعر الدولار، كعملة احتياطي عالمي.

وتعانى أسواق العملات في العالم من حالة من عدم الاستقرار خلال الشهرين الآخرين، لعدة أسباب منها استمرار التضخم في الارتفاع في أكبر الأسواق العالمية مثل الوليات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

كما تعانى معظم اقتصادات العالم من تداعيات الأزمة الأكرانية الروسية على الاقتصاد العالمى، واستمرار انتشار فيروس كورونا في أماكن كثيرة في العالم وعلى رأسها الصين، مما تسبب في عودة عمليات الإغلاق لأماكن صناعية كثيرة في الصين، وهو تسبب في أزمة توريد كبيرة لمعظم الدول التى تعتمد على المواد الخام والصناعات الصينية.