رفع 190 طن تراكمات قمامة وأتربة بمناطق حى شرق مدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى قطاعات العمل العام، مع الاستمرار فى تنفيذ حملات الإشغالات، وتكثيف الجهود لرفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لأهالى حى شرق، مع رفع 70 طنا من التراكمات بنطاق المدينة الصناعية الجديدة، وطرق وشوارع مصرف السيل والسماد وخور عواضة والسيل الجديد والشادر القديم والنفق وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية.

وفى ذات السياق، قامت مديرية الطرق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد فتحى بفتح إمتداد طريق السماد بجوار كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة بعد إزالة التربة ورفع تراكمات المخلفات بإجمالى 120 طن من أجل تسهيل الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمتابعة الميدانية لمشروعات حياة كريمة والتى من بينها البدء فى تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الساحل بمدينة السباعية بواسطة الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بإسنا التابع لقطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، وهو الذى سيساهم بشكل مباشر فى فتح محاور وطرق بديلة ، وبالتالى تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات بمختلف أنحاء المدينة.