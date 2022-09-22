اليوم السابع
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رفع 114 طن مخلفات بحى الهرم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:59 م
رفع 114 طن مخلفات بحى الهرم جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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قامت الإدارات الميدانية بالقطاع الشمالي والجنوبي والهضبه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة يومية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.
 
وأسفرت الحملات عن رفع 69 طن مخلفات قمامة ورتش من مدينة الرحمن وأسفل الدائري ونفق الكرتون، وذلك بمتابعة من القطاع الشمالي. ورفع 45 طن مخلفات من شارع المجزر الآلي هرم واللبيني.
 
وقام قطاع الهضبة بمتابعة أعمال النظافة والكنس اليدوي وأعمال ترميم البلدورات والأنترلوك بالشارع الخلفي للمتحف المصري؛ للحفاظ على المظهر الحضاري وعدم السماح بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة؛ حفاظا على البيئة ورفع كفاءة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

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