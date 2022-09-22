وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن أوربان دعا أفراد حزب "فيدس" الذي يترأسه - خلال اجتماع - إلى بذل قصارى جهدهم لضمان رفع أوروبا العقوبات بنهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وكثيرا ما انتقد أوربان - الذي سعى لإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال السنوات الأخيرة - العقوبات المفروضة، قائلا إنها تضر بأوروبا أكثر من روسيا.