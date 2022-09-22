أعرب رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، عن أمله في أن يرفع الاتحاد الأروبي عقوباته المفروضة على روسيا في ضوء العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجارى.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن أوربان دعا أفراد حزب "فيدس" الذي يترأسه - خلال اجتماع - إلى بذل قصارى جهدهم لضمان رفع أوروبا العقوبات بنهاية العام الجاري على أبعد تقدير.
وكثيرا ما انتقد أوربان - الذي سعى لإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال السنوات الأخيرة - العقوبات المفروضة، قائلا إنها تضر بأوروبا أكثر من روسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة