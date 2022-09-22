رئيس جامعة أسيوط يعلن استعدادات الجامعة للمشاركة بالمهرجان الغنائى

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عن إستعدادات الجامعة للمشاركة في مسابقات المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات ، والمعاهد العليا المصرية ، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 24 وحتي 28 من شهر ديسمبر 2022 ، وذلك في مجالات الغناء الفردي والجماعي والعزف الفردى.

جاء ذلك خلال زيارته لكلية التربية النوعية وبحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية ومستشار اللجنة الفنية والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وخلال الزيارة أشار الدكتور أحمد عبد المولي ،القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية من خلال الفن الذي يعد فرصة لخلق روح إيجابية وتنافسية بين الطلاب، فضلاً عن إظهار مواهبهم بما يسهم في تكوين شخصيتهم وتنمية روح التعاون بينهم .

ومن جانبه صرح الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية ومستشار النشاط الفني أن الوفد الطلابي المشارك في مجالات الغناء الفردي والجماعي مكون من 12 منهم 7 طلاب من قسم التربية الموسيقية بكلية النوعية، بالإضافة الي 2 طلاب من منتخب الجامعة للموسيقى، 2 عازف مصاحب، 1مدرب وقائد الفريق وهو الدكتور مودي نشأت لبيب المعيد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، فضلاً عن الإشراف فني للدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية . الكلمات الدالة



استعدادات الجامعة للمشاركة في المهرجان الغنائى (1)



استعدادات الجامعة للمشاركة في المهرجان الغنائى (2)



استعدادات الجامعة للمشاركة في المهرجان الغنائى (3)