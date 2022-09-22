توفير مركز تكنولوجى متنقل بحى الطالبية اليوم لتسهيل الإجراءات على المواطنين

كتبت – مرام محمد

توفر محافظة الجيزة، اليوم الخميس، مركزا تكنولوجيا متنقلا أمام مبنى حى الطالبية؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين للحصول على كل الخدمات، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع.

وأشارت المحافظة إلى أن المركز التكنولوجى متنقل للعمل بحى الطالبية خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء حتى التاسعة مساء، بنطاق الحى، للتيسير على المواطنين ومنع التكدس فى المركز التكنولوجى بالحى، تحت إشراف أشرف تامر غالى رئيس حى الطالبية.

ويهدف مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.