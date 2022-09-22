توزيع شنط ومستلزمات مدرسية مجانا على الطلاب الأولى بالرعاية فى المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تحقيق التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أرجاء المحافظة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة المعيشية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وفى ضوء التعاون الدائم والمثمر بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم اللازم للحالات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وخاصة مع إقتراب دخول العام الدراسى الجديد، وحصر كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات، أفاد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمحافظة بأنه تم توزيع شنط ومستلزمات مدرسية على الطلاب من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، وتم التوزيع على 170 أسرة بقرى طوخ طنبشا والدبايبة بمركز بركة السبع، وقرى العراقية وكفر عشما وعزبة الإصلاح وسيدى صالح والعمدة والثابت وسلامون بمركز الشهداء، وكذا قرى جريس ومنشأة جريس والإصلاح ومجيريا بمركز أشمون.

وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوى الذى تقوم به جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، فضلا عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذى يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى فى نمو المجتمع وتقدمه.