تليفزيون اليوم السابع يطلق حملة "كوكبنا" للتوعية بقضايا البيئة.. فيديو

تحت شعار "كوكبنا" وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP27، يطلق تليفزيون اليوم السابع سلسلة من الفيديوهات التعريفية والتغطيات الإخبارية المتميزة لتغطية كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتغير المناخى.







وذلك فى فى إطار الحرص والاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى، وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة COP27. وكذلك لتوعية الرأى العام العربى عامة والمصرى خاصة، بخطورة القضية البيئية وانعكاساتها على حياتنا جميعا .

ويأتى دور تليفزيون اليوم السابع فى التوعية بهذا الشأن انطلاقا من المكانة التى حققها في عالم الصحافة الرقمية باعتباره أول تليفزيون ديجيتال مصري يبث عبر منصات السوشيال ميديا.

وتشمل الحملة فيديوهات تعريفية بقضايا البيئة المختلفة وكذلك تغطيات إخبارية متميزة مع مختلف الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن، إلى جانب البرامج المتخصصة والتى تهدف لرفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربى والمصرى بأهمية قضايا البيئة وآثارها على سكان كوكب الأرض ..

جدير بالذكر، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، سيكون باسم COP27 ، وسيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر ، ويعمل على إتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا من خلال تبادل المحادثات الهامة بين الدول فى قارات العالم المختلفة.