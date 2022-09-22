تخريد 290 سيارة ملاكى وميكروباص ضمن مبادرة Go Green بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، ساحة التخريد بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بها، ومتابعة استلام بعض السيارات من المواطنين لتخريدها .

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي تستهدف تخريد السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

وأكد السكرتير المساعد أن مبادرة إحلال وتجديد السيارات، تأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 في استراتيجية التنمية المستدامة، واتجاهات الدولة لتحويل الغردقة إلي مدينة خضراء من خلال الحفاظ الدائم علي البيئة .

ومن جانبه قال محمد عباس عبد الرحمن مدير ساحة التخريد بالمحافظة، إنه تم اليوم استلام سيارتين ملاكي من المواطنين تمهيداً لتخريدهم، وإنهاء إجراءات تسليم سيارات حديثة لهم تعمل بالغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه يحق التقدم لتخريد السيارات طالما مر علي تاريخ صنع السيارة 20 عاما، مشيراً إلى أن الأولوية في الاستفادة تكون لمن يستوفي الشروط، مؤكداً أن عدد السيارات التي تم تخريدها بمحافظة البحر الأحمر منذ بداية المبادرة بلغ 290 سيارة ملاكي وميكروباص .

جدير بالذكر من ضمن شروط التخريد أن تكون رخصة السيارة تتبع إحدي محافظات المرحلة الأولى ( القاهرة _ الجيزة _ الإسكندرية _ القليوبية _ بورسعيد _ السويس _ البحر الأحمر ) ، وأن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم ، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين قبل موعد إطلاق المبادرة في يناير 2021 .