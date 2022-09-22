تحرير 45 محضرا تموينيا متنوعا فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة على الأسواق ناحية شطا وغيط النصارى مركز دمياط، بضبط الأسواق ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرا منها عدد 2 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، عدد 5 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سكر حر وسجائر أرز أبيض، عدد 22 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل وكذلك عدد 11 محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

وتحرر عدد 3 محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، عدد3 محاضر استخدام أكياس سوداء فى تعبئة مواد غذائية لخطورتها على صحة المواطنين، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.