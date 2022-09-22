بوريل: الاتحاد الأوروبى لن يشارك فى النزاع بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، موضحا أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ويتابع سياسة العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لن يحدث هذا، نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تغاضي العواصم الغربية عن جرائم قوات كييف في دونباس، مشيرا إلى أن كييف شطبت اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازيية.

وقال سيرجى لافروف، خلال كلمته إن الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح متورطة بشكل مباشر في الحرب، موضحا أن أوكرانيا تحرم سكان الدونباس من التحدث بالروسية منذ وقت طويل.

ولفت وزير الخارجية الروسى، إلى أن الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح هدفها إطالة أمد الحرب، موضحا أن الغرب يتستر على "جرائم كييف" منذ 8 أعوام.

وأوضح سيرجى لافروف، أن الغرب يؤجج النزاع في أوكرانيا من خلال مد كييف بالسلاح، موضحا أن حلف الناتو يوفر معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي لسلطات كييف.