بدء تسكين الفرقتين الثانية والثالثة بالمدينة الجامعية بالإسكندرية.. اليوم

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية أنه نظرًا لبدء الدراسة للفرقة الثانية والثالثة بكلية الطب من الأسبوع القادم، وافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تسكين الفرق الدراسية لكلية الطب بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2023/2022 بداية من اليوم الخميس.

وينشر " اليوم السابع" خريطة التسكين للطلاب..

1- الخميس الموافق 2022/9/22 : تسكين الطلاب قديم جامعة/قديم مدينة من الفرق الثانية والثالثة بكلية الطب من الحاصلين على تقدير امتياز ـ جيد جدًا ـ جيد.

2- السبت الموافق 2022/9/24: تسكين الطلاب قديم جامعة/مستجد أو منقطع مدينة من الفرق الثانية والثالثة بكلية الطب من الحاصلين على تقدير امتياز.

أما بالنسبة التغذية: يبدأ صرف التغذية للراغبين من الطلبة والطالبات المقيمين إعتبارًا من 2022/10/1، مع إتاحة الفرصة للاختيار بين الإقامة بالتغذية أو بدونها لمرة واحدة فقط عند بداية التسكين ويستمر العمل بالرغبة طوال فترة الإقامة.