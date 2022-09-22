المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، جي بي أوتو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 9948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12250 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3139 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3471 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي على شركة مصر للألومنيوم بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 28 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة أوراسكوم المالية القابضة وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأعلنت شركتا بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية شراء الأولى 1.4 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، والتي تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.63%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1500 سهم، 8500 سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 127 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، راية لخدمات مراكز الاتصالات 77.4 ألف سهم، 114.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 370 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، عدد 2.25 مليون سهم بسعر 2.608 جنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 1.439% إلى 2.288%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة مصر للفنادق، شراء المساهم عبد الله خالد عبد الله عدد 114.3 ألف سهم بسعر 29.68 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.308% إلى 2.597%، وتم تنفيذ الصفة من خلال شركة عربية اون لاين.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، إن مجلس الإدارة كلف بدراسة البدائل للتغلب على مشكلة نقص الخامات والحد من أثرها على الإنتاج، وذلك بالتركيز على التصدير قدر الإمكان لتوفير جزء من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات، ودراسة أثر ذلك على المبيعات المحلية للتقليل من حدة الأثر المالي على الشركة.

ومن جهة أخرى قالت شركة المنصورة للدواجن، إنها باعت كامل حصتها في شركة الصفوة للدواجن (كوكو) البالغة عدد 756 ألف سهم بسعر 13.23 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه.