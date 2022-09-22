اليوم السابع
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"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تبدأ تنظيم الأنشطة الجاذبة للشواطئ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:59 م
"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تبدأ تنظيم الأنشطة الجاذبة للشواطئ الكرة الطائرة على شواطئ الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وقف نظام الحجز الإلكتروني علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ويتم تسكين الرواد بالصفوف الأولي بأسبقية الوصول للشواطئ وفي التوقيتات المحددة من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثانية صباحا، وذلك نظرا لانخفاض نسب الإشغال علي كافة الشواطئ.

ومع انخفاض الإقبال على الشواطئ، بدأت "السياحة والمصايف" بالإسكندرية فى تنظيم الأنشطة الجاذبة للشواطئ، حيث نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مهرجان الرياضة للجميع على شواطئ الإسكندرية، وانطلق اليوم مهرجان (الرياضة للجميع) فى نسخته الثانية على شاطئ إسحاق حلمى بكورنيش سيدى بشر، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك من خلال الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بهدف زيادة الوعى الرياضى للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة فى هذا الحدث الكبير بممارسة شتى أنواع الرياضات .

 

 


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