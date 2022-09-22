السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات السبت

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد، عن اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات وذلك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 / 9 / 2022 .

ويتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول وفيما يلى شروط استخراج اشتراكات الطلبة :

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر .

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .

- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته .

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلبة:-

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات .

- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

ويتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة .