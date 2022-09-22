السجن 3 سنوات للمتهم بقتل جامع قمامة ببولاق الدكرور بسبب هاتف محمول

أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالسجن 3 سنوات للمتهم بقتل جامع قمامة في بولاق الدكرور، بسبب هاتف محمول وبراءة آخر.

وكانت قد قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في وقت سابق إخلاء سبيل أحد المتهمين بالاعتداء بالضرب على جامع قمامة مما أسفر عن مقتله، بسبب استيلاء المجني عليه على هاتف محمول ملك أحد المتهمين في بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بمقتل شقيقها "جامع قمامة" نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن طالبين أبناء عمومة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدوا عليه بالضرب، بعد مشاهدتهما له، خلال استيلائه على هاتف أحد الطالبين، الذي سقط منه أرضا وإخفائه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.