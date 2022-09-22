وذكرت قناة "السعودية الإخبارية"، أن برنامج المملكة لرواد الفضاء - الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 -، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء .

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أنه سيتم إطلاق أول الرحلات في العام 2023 ، وستضم الرحلة أول طاقم "رائدة ورائد فضاء سعوديين"، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء .

وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسا لتفوق الدول عالميا في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

