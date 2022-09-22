اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الروسى: سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:48 م
الجيش الروسى: سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في إطار التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء الرماة ومن خدموا في سلاح الدبابات والمدفعية والسائقين والميكانيكيين، ولم يتم تحديد ترتيب استدعاء المواطنين من الاحتياط، ولكن تعطى الأولوية لأصحاب تخصصاتهم العسكرية، موضحة أن أحد العوامل الرئيسية في التعبئة وجود خبرة قتالية لدى المواطنين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال اليوم الأول من التعبئة الجزئية، حضر قرابة 10 آلاف مواطن إلى شعب التجنيد طوعا، و لم يتم فرض حصص على عدد المواطنين الذين يتم استدعاؤهم من الاحتياط من الكيانات الإدارية الروسية أو المنظمات الحكومية أو الخاصة.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم حسب رتبهم العسكرية ووظائفهم، وسيتم إيداع أموال الشخص المستدعى في حسابه الشخصي، أو يمكن تحويلها إلى أفراد أسرته بناء على طلبه.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة