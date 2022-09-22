الجيش الروسى: سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم

كتب أحمد عرفة

نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في إطار التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء الرماة ومن خدموا في سلاح الدبابات والمدفعية والسائقين والميكانيكيين، ولم يتم تحديد ترتيب استدعاء المواطنين من الاحتياط، ولكن تعطى الأولوية لأصحاب تخصصاتهم العسكرية، موضحة أن أحد العوامل الرئيسية في التعبئة وجود خبرة قتالية لدى المواطنين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال اليوم الأول من التعبئة الجزئية، حضر قرابة 10 آلاف مواطن إلى شعب التجنيد طوعا، و لم يتم فرض حصص على عدد المواطنين الذين يتم استدعاؤهم من الاحتياط من الكيانات الإدارية الروسية أو المنظمات الحكومية أو الخاصة.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: سيحصل المواطنون المستدعون على رواتب شهرية وفقا لأجورهم حسب رتبهم العسكرية ووظائفهم، وسيتم إيداع أموال الشخص المستدعى في حسابه الشخصي، أو يمكن تحويلها إلى أفراد أسرته بناء على طلبه.