الجيزة تستقبل 168 مشروعا أخضر ضمن مبادرة المشاريع الذكية

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، جلسات تقييم لمشاريع محافظة الجيزة المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بحضور ممثلي وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة فرع الجيزة ووزارة الاتصالات ومدير إدارة البيئة بالمحافظة؛ وذلك للتأكد من استيفاء المشروعات التي تم تسجيلها على منصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمعايير الأساسية لتمثيل المحافظة وتقييمها؛ وذلك كمرحلة أولى للعمل قبل اعتماد المشروعات في شكلها النهائي.

وأكدت هند عبد الحليم، أنه تم تذليل كافة العقبات أمام المشاركين ومتابعة استكمال خطوات تحميل المشروعات على المنصة، وكذلك مدى جاهزية تلك المشروعات للتقييم النهائي، وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها.

وأسفرت تلك الجهود عن تقدم 168 مشروعاً بعد استبعاد المشروعات غير المكتملة من جميع الجهات، بفئات المبادرة الست، وهي (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، لافتة إلى أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وكذلك تمثيل المحافظة في المؤتمرات المقرر عقدها في هذا الشأن.