"التغيرات المناخية وتداعياتها" ندوة بمركز النيل للإعلام بسوهاج.. صور

سوهاج - محممود مقبول

أطلق مركز النيل للاعلام بسوهاج، ندوة توعوية حول التغيرات المناخية وتداعياتها بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تعقد لأول مرة في مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التي تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج.

وأضافت أن الندوة حاضر فيها نخبة من المتخصصين فى هذا المجال ، من بينهم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق والمستشار العلمى للمحافظة والدكتورة منى المملوك مدير عام بمديرية الزراعة والمتحدث حول التغيرات المناخية والاعلامى عبداللاه دبور مدير المعلومات السابق بالتربية والتعليم و الشيخ رجب وزير مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج .

تناول اللقاء تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى وتوعية الحضور بأهمية تفادى الأوبئة والأمراض التى تصيب الزرع عن طريق الحرص على اكساب الأرض بالمخصبات والاسمدة واتباع ارشادات الارشاد الزراعى وتطرق اللقاء لأهمية البحث العلمى فى مجال البيئة والاهتمام بالأبحاث التى تواجه التغير المناخى وحث النشئ فى المدارس على أهمية البيئة وغرس الوعى البيئى لدى الأطفال منذ الصغر.

وتناول الحديث أيضا الأسباب التى من شأنها احداث تغيرات مناخية فى محافظة سوهاج وجاء القطاع الزراعى على رأسها بسبب غاز الميثان والمخلفات الزراعية، ولفت النظر لكيفية مواجهة ذلك الى جانب سلوك المواطنين من خلال التشديد على ثقافة الترشيد فى الكهرباء ونشر ثقافة إعادة التدوير وكيفية التخلص الامن من المخلفات الصلبة.

وجاء ختام اللقاء بذكر أهمية الحفاظ على البيئة التى يحثنا الاسلام والأديان السماوية عليه وذكر الآيات والأحاديث الشريفة التى تبرهن ذلك، وأثرى الحوار مداخلات ومشاركة الجمهور الذى اتفق على ضرورة وضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ ، تم تنفيذ النشاط بإشراف أشرف أحمد وصفاء جمال فريق العمل بالمركز .