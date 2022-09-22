الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات تداول فيديو يدعى تقييد طفل داخل مركز صيانة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بتقييد أحد الأطفال والتعدى عليه داخل مركز لصيانة السيارات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشور مدعوم بصور إدعى خلاله صاحب الحساب بوجود فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بتقييد طفل والتعدى عليه بالضرب داخل أحد مراكز صيانة السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .

بالفحص تبين قيام ( فنى سيارات بالمركز المشار إليه "له معلومات جنائية") بتقييد نجله "طالب - ويعمل صحبته بذات المركز" ، بسبب محاولته الإنصراف قبل مواعيد العمل ورغبته فى العودة لمنزله بمفرده ، فقام بتقييده دون التعدى عليه بالضرب لحين إنتهاء مواعيد العمل والإنصراف صحبته خشية عدم معرفته الطريق للمنزل.

وبسؤال الطفل أنكر تعدى والده عليه بالضرب أو تعذيبه وقرر بقيامه بتقييده فقط ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.