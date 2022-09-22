اجتماع طارئ بأوقاف الإسكندرية لبحث استعدادات المساجد لفصل الشتاء

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً لمديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، تناول فيه عددا من الموضوعات المهمة والتى منها إعداد المساجد إعداداً جيدا تمهيدا لاستقبال فصل الشتاء.

كما شدد على ضرورة العناية بتنظيف أسطح المساجد وصيانة أجهزة الصرف الخاصة بها حتى تعمل بكفاءة تامة عند حلول الشتاء، مؤكداً أن نظافة الأسطح لا تقل أهمية عن نظافة صحن المسجد وضرورة صيانة وصلات الكهرباء بالمساجد وتعهدها بالصيانة الدورية تجنباً لأى عطل أو ضرر يحدث بالمساجد.

كما شدد على ضرورة تحرى الدقة وأعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصما أو صرفا تحصيلا أو توريدا حفاظا على المال العام وحقوق الغير.

وحذر من ترك المساجد عرضة لأصحاب الأغراض والأهواء الذين يحاولون استغلال المساجد لأغراضٍ قد تعكر الصفو والأمن الفكري والمجتمعي.

واختتم الاجتماع بقوله: نحن جميعا أمناء على بيوت الله عز وجل ولا بد أن نكون على قدر هذه الأمانة وان نؤديها بحقها حتى لا نسأل عن تضيعها بين يدى الله عز وجل.