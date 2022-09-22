اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:54 م
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اجتماع بين الرى وفريق البيئة بالأمم المتحدة لاستعراض مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:01 م
اجتماع بين الرى وفريق البيئة بالأمم المتحدة لاستعراض مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ جانب من الاجتماع
كتبت أسماء نصار

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اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع رئيس فريق البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP  ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، وذلك لتنسيق عرض أنشطة المشروع خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة "16-19 " أكتوبر .

 

وتضمن الاجتماع التنسيق للفعاليات المشتركة خلال الدورة 27 لمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 "بشرم الشيخ والتي تشمل اليوم الموضوعي الخاص بالمياه والمقرر عقده يوم 14 نوفمبر وفعاليات الجناح الدولي للمياه .

 

ومن المقرر إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.

 

وسيتم تنظيم يوم للمياه متضمن عدد من الجلسات منها جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في أفريقيا ، وجلسة عن الآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها ،وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.


المياه

المناخ

الرى

البحر



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