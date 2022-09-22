إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو مترات، في نطاق محافظة بنى سويف، وتم إسعاف المصابين في موقع الحادث ورفضوا النقل إلى المستشفي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات بسيطة، وتم التوجيه بسرعة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: فوزية ش ع 55 عامًا، ربة منزل، كامل ص.م 37 عامًا سائق، أحمد ع ح 34 عامًا، عامل، ونجلاه شهد 5 سنوات، مصابين بسحجات بسيطة، رفضوا النقل إلي المستشفي وتم أخذ إقرار عليهم، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.